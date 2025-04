Rinnovo Theo Hernandez, idee chiare da parte del Milan! Scenario chiaro per giugno, cosa può succedere

Condividi via email

Rinnovo Theo Hernandez, il Milan ha le idee chiare sul futuro del terzino francese: senza prolungamento sarà addio certo

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista ed esperto di mercato, ha fatto chiarezza sulla situazione di Theo Hernandez nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan nella sessione estiva di calciomercato. Il suo contratto scade nel 2026 e non c’è ancora un accordo per estenderlo. I piani di Milan sono chiari: senza un accordo sull’estensione del contratto lavoreranno per vendere il terzino sinistro».