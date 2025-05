Rinnovo Theo Hernandez, incontro programmato con Tare! Due le opzioni sul tavolo. Ecco quali

Rinnovo Theo Hernandez, nei prossimi giorni incontro con Igli Tare: sul tavolo due scenari in vista dell’estate. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di non rinnovare il contratto di Theo Hernandez, che scade nel giugno 2026. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare incontrerà il giocatore nei prossimi giorni per comunicargli questa decisione. La situazione di Hernandez diventa quindi incerta, con due possibili scenari: la cessione, che però dipenderebbe da offerte concrete che al momento non ci sono, oppure la permanenza in squadra fino alla scadenza del contratto, con l’addio a parametro zero tra un anno.

Il Corriere dello Sport riporta che Hernandez dovrà valutare attentamente le sue opzioni e decidere cosa sia meglio per la sua carriera. La decisione del Milan potrebbe avere importanti ripercussioni sul calciomercato estivo e sulla stagione futura della squadra. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente le conseguenze di questa scelta e considerare le possibili alternative per la difesa della squadra.