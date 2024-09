Rinnovo Theo Hernandez, il francese ALZA la cornetta e GELA Ibrahimovic! Ingaggio TOP, non c’è altra strada

Rinnovo Theo Hernandez, il francese per prolungare il contratto chiede un ingaggio top: Ibrahimovic avvisato

Come riportato da TeleLombardia, se per Mike Maignan nel calciomercato Milan si registrano notevoli passi avanti per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2026, lo stesso non si può dire per quello di Theo Hernandez.

Il francese, anche lui in scadenza nel 2026 e con un ingaggio da 5 milioni di euro bonus inclusi, ha aperto alla permanenza in rossonero ma avrebbe avanzato una prima richiesta di 8 milioni di euro più 2 di bonus. Il Milan, che era orientato a mettere sul piatto 6 milioni di euro più bonus, al momento non avrebbe ancora presentato una proposta ufficiale. Prossimi mesi decisivi.