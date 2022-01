Rinnovo Romagnoli: trattativa in standby, ecco le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessio Romagnoli non ha ancora trovato l’accordo con il Milan per il rinnovo di contratto, trattativa attualmente in standby. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport.

Il difensore rossonero sarebbe disposto a tagliarsi l’attuale ingaggio da 5,5 milioni di euro pur di restare a Milanello. Nelle prossime settimane, ci saranno nuovi contatti. In caso di fumata nera, l’ex Roma lascerà il Diavolo in estate a costo zero.