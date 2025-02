Rinnovo Reijnders, fumata bianca dietro l’angolo! Cifre e dettagli, olandese blindato

Rinnovo Reijnders, la fumata bianca è ormai dietro l’angolo: cifre e dettagli, Ibrahimovic blinda il centrocampista olandese

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha chiuso l’accordo con Reijnders per il rinnovo.

Reijnders prolungherà il proprio contratto con il Milan fino al 2029 e vedrà il proprio ingaggio raddoppiato: dagli 1,7 milioni di euro netti a stagione attuali passerà a 3,5 milioni più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Per lui come per Maignan, un altro calciatore in odore di accordo, continuano a valere i benefici previsti dal Decreto Crescita, in vigore al momento del loro arrivo in Italia.