Rinnovo Reijnders, grande ottimismo tra le parti! Spunta la cifra dell’accordo, olandese al settimo cielo

Rinnovo Reijnders, il centrocampista olandese è vicinissimo all’accordo per il rinnovo con il Milan: le cifre

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha tutta l’intenzione di accelerare per quanto riguarda il rinnovo di Tijjani Reijnders, attualmente in scadenza di contratto a giugno del 2028.

C’è grande serenità tra le parti e volontà comune di proseguire insieme: il prolungamento sarà effettivo dal primo luglio del 2025 per mettere al club rossonero di estendere fino al 2030 con ingaggio raddoppiato. Reijnders passerà dagli attuali 1.6 a 3.2 bonus inclusi. Prossime settimane decisive per trovare la quadra definitiva.