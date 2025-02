Rinnovo Reijnders, l’accordo con il Milan c’è già da tempo: ora si aspetta solo una cosa

Condividi via email

Rinnovo Reijnders, il Milan ha già da tempo un accordo con il centrocampista olandese. Ora si aspetta solo una cosa

Tijjani Reijnders avrebbe trovato un accordo verbale con il Milan per prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2030. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X questa intesa sarebbe stata già raggiunta da qualche tempo, ossia alla fine del 2024.

In questo momento si attende solamente la firma effettiva ed il comunicato ufficiale del club rossonero. L’ex AZ sarà quindi blindato, sarà difficile portarlo via in fase di calciomercato.

