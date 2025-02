Rinnovo Reijnders, accordo trovato con il Milan: i dettagli del contratto

Condividi via email

Rinnovo Reijnders, il centrocampista olandese ha trovato un accordo con il club rossonero. Tutto fatto per la firma

In questi istanti è arrivata un importante conferma in casa Milan: Tijjani Reijnders ha trovato un accordo totale con il club per il rinnovo del suo contratto.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account X, il centrocampista olandese (tra i migliori in stagione tra Serie A e Champions League) firmerà un nuovo accordo fino al 30 giugno 2030, ora si attende solo l’ufficialità.