Rinnovo Pulisic, tutti i dettagli del nuovo contratto: manca solo la firma. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, arrivano conferme importantissime nel calciomercato Milan per quanto riguarda l’imminente rinnovo di contratto di Christian Pulisic, esterno rossonero legato al Diavolo da un contratto fino al 2027 (con opzione per il 2028) e in gol anche ieri contro il Como.

Pulisic, che passerà dagli attuali 3.8 milioni a 5 bonus inclusi, prolungherà fino al 2028 con opzione per il 2029. Prossimi giorni decisivi per l’ufficialità.