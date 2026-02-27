Rinnovo Modric, il Milan prepara il piano per trattenere il Maestro a San Siro

Rinnovo Modric, la dirigenza rossonera attende il termine della stagione per definire il prolungamento del contratto del fuoriclasse croato

In via Aldo Rossi, le grandi manovre per il futuro passano inevitabilmente dalla permanenza dei leader carismatici. Dopo il sì di Mike Maignan, il portiere francese dalla reattività straordinaria e autentico pilastro difensivo, il club punta a risolvere la questione legata al rinnovo di Modric. La spinta di Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano che ha fatto della gestione dei campioni il suo marchio di fabbrica, è totale: l’obiettivo è riavere a Milanello il “Maestro” anche per la prossima stagione sportiva.

Un rendimento senza tempo nel cuore del Milan

Nonostante la carta d’identità, il centrocampista croato ha dimostrato una tenuta fisica invidiabile, superando ampiamente i duemila minuti giocati in questa Serie A. Come sottolineato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il numero dieci è una delle luci più brillanti del campionato per precisione nei passaggi e costanza di rendimento. La sua presenza in campo non oscura gli altri, ma anzi esalta le qualità di compagni come Adrien Rabiot, il centrocampista francese elegante e potente, e Rafael Leao, l’ala portoghese funambolica capace di accelerazioni brucianti.

L’impatto di Luka Modric è visibile soprattutto nel percorso di crescita dei più giovani. Profili come Samuele Ricci, il regista italiano ex Torino dotato di grande intelligenza tattica, e Ardon Jashari, il mediano svizzero moderno e dinamico, considerano un privilegio poter imparare quotidianamente da un ex Pallone d’Oro. Per il gruppo rossonero, il croato è un riferimento di umiltà e professionalità, un testimonial perfetto per le ambizioni del Diavolo.

Il bivio tra Milano e il Mondiale americano

Il futuro è nelle mani del giocatore. Sebbene esista una clausola per proseguire fino al 2027, la società — rappresentata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Igli Tare, dirigente albanese con una lunga esperienza nella costruzione di rose competitive — non eserciterà alcuna opzione senza il pieno gradimento del calciatore.

Il croato, che si appresta a guidare la propria nazionale al Mondiale del 2026, prenderà una decisione a bocce ferme. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il legame con l’ambiente è profondissimo e le probabilità di vederlo ancora con la maglia dei rossoneri sono molto alte. L’ipotesi di chiudere la carriera a quarant’anni nel club che lo ha accolto con un affetto paragonabile a quello riservato ai più grandi della storia sembra battere, al momento, le ricche sirene arabe o il romantico ritorno in patria.

