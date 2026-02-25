Rinnovo Modric, il Milan spinge per la conferma: Matteo Moretto fa il punto sulla trattativa

Rinnovo Modric, la dirigenza rossonera ha avviato una vera e propria strategia di persuasione per trattenere il fuoriclasse croato a Milano

Il calciomercato non dorme mai, specialmente quando si tratta di icone mondiali che hanno riscritto la storia del calcio moderno. Al centro delle cronache sportive delle ultime ore c’è il destino di Luka Modric, il leggendario centrocampista croato, vincitore del Pallone d’Oro e faro tecnico della mediana rossonera, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà ufficialmente il 30 giugno 2026. Nonostante l’età non più verde, la qualità del gioco espressa dal numero dieci continua a essere un fattore determinante per le sorti della squadra, spingendo la società a muoversi con anticipo per evitare un addio doloroso al termine della stagione.

Durante una recente diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto giornalista di mercato, è intervenuto Matteo Moretto per fare luce sulla particolare situazione contrattuale che lega il campione al club meneghino. Secondo quanto riportato dalla fonte Fabrizio Romano, il futuro del giocatore non è nelle mani della dirigenza, bensì in quelle dello stesso atleta. Esiste infatti una clausola specifica, un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, che può essere attivata esclusivamente per volontà del calciatore.

Il Milan, tuttavia, non ha intenzione di restare a guardare. Sotto la spinta di Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore toscano che ha sempre fatto della gestione dei campioni il suo punto di forza, l’intero ambiente rossonero si è mobilitato. Compagni di squadra e dirigenti hanno iniziato un lavoro quotidiano di diplomazia e affetto per convincere il croato a restare almeno fino al 2027. L’obiettivo è chiaro: permettere a Modric di continuare a fare da mentore ai tanti giovani prospetti che compongono l’organico, garantendo quella leadership tecnica e morale necessaria per puntare ai massimi traguardi nazionali e internazionali.

Le dichiarazioni di Matteo Moretto

Ecco i dettagli rivelati da Matteo Moretto durante la live dedicata al mercato:

«Il contratto scade a giugno ma c’è un’opzione, un più uno, che a differenza di tutti gli altri contratti è a favore del giocatore. Non è il club a decidere ma sarà Modric a decidere a fine anno che tipo di strada prendere. La notizia che ti posso dire oggi, che in realtà è una notizia abbastanza soft, è che iniziata questa opera di convincimento da parte del Milan, nel quotidiano. L’allenatore, i compagni, la dirigenza, stanno cercando di fargli capire quanto sia importante ora e quanto sarà importante per il futuro, almeno un altro anno. Il Milan vorrebbe trattenerlo, vorrebbe esercitare questo più uno, vorrebbe che Modric restasse in modo tale che possa aiutare i giovani giocatori vicino a lui per la prossima stagione».