Modric Milan, impatto super a 40 anni: da solo ha giocato quanto Leao e Pulisic messi insieme!

Modric Milan, impatto super a 40 anni: è il giocatore di movimento più usato da Allegri! Da solo ha giocato quanto Leao e Pulisic insieme

Il Milan si prepara ad affrontare il Parma con la determinazione di continuare la propria corsa verso la Champions League. Un tema caldo in casa rossonera è il minutaggio dei suoi giocatori chiave, in particolare di Rafael Leao e Christian Pulisic, con Massimiliano Allegri che punta su una maggiore continuità da parte dei suoi attaccanti.

Minutaggi e continuità: Pulisic e Leao sotto la lente di Allegri

Secondo il Corriere dello Sport, Pulisic e Leao non sono stati titolari in tutte le partite, con i loro minuti limitati. Da Cagliari-Milan (2 gennaio) a Milan-Como (18 febbraio), il Milan ha giocato nove partite, e Pulisic ha collezionato solo 306 minuti, mentre Leao ha giocato 515 minuti. In totale, la somma dei minuti di entrambi i giocatori è pari a 821 minuti, una cifra che equivale al minutaggio di un singolo giocatore.

Modric, il calciatore più utilizzato da Allegri

Seppur con un minutaggio ridotto per Leao e Pulisic, il vero dato interessante riguarda Luka Modric, che ha accumulato oltre 2000 minuti in campionato. Modric, a 40 anni, è infatti il calciatore di movimento più utilizzato da Allegri, superando anche gli attaccanti, con un minutaggio complessivo che equivale a quello di Pulisic e Leao messi insieme. La presenza di Modric in campo, quindi, risalta come un valore imprescindibile per il tecnico rossonero.

La probabile formazione contro il Parma

In vista della sfida contro il Parma, Allegri sembra pronto a confermare una formazione solida e bilanciata. Maignan difenderà i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia e Bartesaghi. Estupinan tornerà a giocare titolare a sinistra, mentre Saelemaekers sarà schierato sulla fascia opposta.

A centrocampo, Modric sarà affiancato da Rabiot e Loftus-Cheek, mentre in attacco Leao e Pulisic formeranno la coppia offensiva titolare, con l’obiettivo di portare il Milan verso i tre punti cruciali per la Champions League.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale