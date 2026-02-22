Connect with us

News

Milan Parma, Allegri sceglie Pulisic Leao in avanti? Sarebbe solo la quarta volta insieme dal primo minuto

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

5 ore ago

on

By

pulisic-leao

Milan Parma, in attacco possibile coppia Pulisic Leao per i rossoneri. Quest’anno i due sono partiti solo 4 volte insieme dal primo minuto

Oggi alle 18:00, il Milan ospita il Parma a San Siro in una partita fondamentale per la lotta alla Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha scelto di schierare Rafael Leao e Christian Pulisic dal primo minuto, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che permetta ai rossoneri di allungare sulla Juventus, potenzialmente a -12.

La quarta volta di Leao e Pulisic insieme

Quella di oggi sarà solo la quarta volta che Leao e Pulisic giocheranno insieme dal primo minuto in questa stagione. I due avevano già avuto l’opportunità di partire titolari nel derby contro l’Inter (23 novembre), in Milan-Genoa (18 gennaio), e nei primi quindici minuti di Milan-Bari all’esordio stagionale. Inoltre, i due si sono alternati in vari spezzoni di partita a gara in corso, ma solo oggi, contro il Parma, Allegri spera di trovare una maggiore stabilità con loro in campo dal primo minuto.

Il Milan esplosivo: Allegri punta su continuità e prestazioni fisiche

Il tecnico rossonero ha più volte sottolineato che il suo Milan potrà migliorare in termini di prestazioni e risultati se riuscirà a fare affidamento con maggiore continuità su Leao e Pulisic. Allegri è fermamente convinto che, con Leao e Pulisic in buona forma fisica e atletica, il Milan possa migliorare i propri ritmi di gioco, specialmente nei prossimi tre mesi, periodo decisivo per la stagione.

In vista del finale di campionato, Allegri si augura che i due attaccanti possano essere i principali trascinatori della squadra, per garantire un posto in Champions League e dare un ulteriore slancio verso la conclusione della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 giorno ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×