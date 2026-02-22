Milan Parma, Allegri sceglie Pulisic Leao in avanti? Sarebbe solo la quarta volta insieme dal primo minuto

Milan Parma, in attacco possibile coppia Pulisic Leao per i rossoneri. Quest’anno i due sono partiti solo 4 volte insieme dal primo minuto

Oggi alle 18:00, il Milan ospita il Parma a San Siro in una partita fondamentale per la lotta alla Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri ha scelto di schierare Rafael Leao e Christian Pulisic dal primo minuto, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che permetta ai rossoneri di allungare sulla Juventus, potenzialmente a -12.

La quarta volta di Leao e Pulisic insieme

Quella di oggi sarà solo la quarta volta che Leao e Pulisic giocheranno insieme dal primo minuto in questa stagione. I due avevano già avuto l’opportunità di partire titolari nel derby contro l’Inter (23 novembre), in Milan-Genoa (18 gennaio), e nei primi quindici minuti di Milan-Bari all’esordio stagionale. Inoltre, i due si sono alternati in vari spezzoni di partita a gara in corso, ma solo oggi, contro il Parma, Allegri spera di trovare una maggiore stabilità con loro in campo dal primo minuto.

Il Milan esplosivo: Allegri punta su continuità e prestazioni fisiche

Il tecnico rossonero ha più volte sottolineato che il suo Milan potrà migliorare in termini di prestazioni e risultati se riuscirà a fare affidamento con maggiore continuità su Leao e Pulisic. Allegri è fermamente convinto che, con Leao e Pulisic in buona forma fisica e atletica, il Milan possa migliorare i propri ritmi di gioco, specialmente nei prossimi tre mesi, periodo decisivo per la stagione.

In vista del finale di campionato, Allegri si augura che i due attaccanti possano essere i principali trascinatori della squadra, per garantire un posto in Champions League e dare un ulteriore slancio verso la conclusione della stagione.

