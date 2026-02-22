Milan Parma, occhio al quinto posto! Con una vittoria i rossoneri andrebbero a +11. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A arriva a un punto di svolta cruciale e il Milan si ritrova tra le mani un match ball che potrebbe ridisegnare gli equilibri dell’alta classifica. La giornata odierna non è una come le altre per il Diavolo: i risultati degli altri campi hanno apparecchiato la tavola per una fuga che avrebbe il sapore della sentenza definitiva nella corsa alla prossima Champions League.

Il piano di Allegri: allungare sulla Juventus

Sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri, i rossoneri guardano con estremo interesse alla classifica. La clamorosa sconfitta della Juventus contro il Como ha aperto una voragine: battendo il Parma a San Siro, il gruppo guidato da Mike Maignan — l’estremo difensore francese noto per i suoi riflessi prodigiosi e la capacità di guidare la difesa come un vero leader — volerebbe a ben 11 punti di distacco dai bianconeri quinti in classifica.

La strategia di Igli Tare per un Milan da vertice

Questo scenario di forza non è casuale, ma figlio della nuova gestione sportiva. Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan — dirigente albanese di grande carisma ed esperienza, arrivato per dare una dimensione internazionale al mercato del club — ha lavorato fianco a fianco con Allegri per costruire una rosa capace di reggere la pressione dei momenti decisivi. L’obiettivo di Tare è blindare il piazzamento europeo il prima possibile, permettendo alla società di programmare con anticipo i prossimi colpi di mercato.

Scontro diretto con l’Inter nel mirino

Oltre a mettere in sicurezza il posto Champions, una vittoria contro i ducali permetterebbe al Diavolo di guardare con rinnovata speranza anche verso la vetta. Vincendo stasera, la distanza dai cugini dell’Inter si ridurrebbe sensibilmente, aprendo la possibilità di portarsi a soli sette punti di distacco in vista dello scontro diretto in programma tra due settimane.

La squadra dovrà dunque scendere in campo con la massima concentrazione, trascinata da elementi chiave come Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese capace di spaccare le difese avversarie con i suoi dribbling fulminanti. Come sottolineato dai principali media sportivi nazionali, il destino è nelle mani dei ragazzi di Allegri: vincere oggi significherebbe mettere il lucchetto alla stagione e sognare un finale da protagonisti assoluti.