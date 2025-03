Rinnovo Maignan, gli aggiornamenti sulla situazione del portiere francese. Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan, dopo quello ufficiale di Tijjani Reijnders, ha praticamente definito anche il rinnovo di contratto di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026. L’ex Lille e i rossoneri hanno trovato la quadra per un prolungamento fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 5 milioni di euro più bonus.

Tuttavia la firma ancora non arriva per due motivi: il Milan sta riflettendo sulla ratifica dell’accordo a causa delle scarse prestazioni del francese in questo inizio di 2025 e inoltre vorrebbe aspettare la nomina del nuovo DS. Situazione al momento cristallizzata ma che potrebbe sbloccarsi durante l’ultima sosta per le Nazionali.