Rinnovo Maignan, decisione presa! Tare rompe gli indugi, i tifosi esultano

Rinnovo Maignan, il Milan ha deciso di rilanciare per arrivare al prolungamento del contratto del portiere francese, attualmente in scadenza nel 2026

La cena durata più di quattro ore tra i dirigenti del calciomercato Milan ha rappresentato un’occasione importante per discutere delle tematiche prioritarie del club. In particolare, il discorso sui rinnovi di contratto ha visto una netta distinzione tra i vari giocatori. Mentre per Theo Hernandez il club non sembra intenzionato a fare sforzi importanti, la situazione è totalmente diversa per Mike Maignan.

Il portiere francese è considerato una pedina fondamentale per costruire un progetto vincente che rilanci il club. Il Milan sembra essere determinato a trattenere Maignan e a rinnovare il suo contratto, riconoscendo il suo valore e la sua importanza per la squadra. La dirigenza rossonera è consapevole che Maignan è un giocatore chiave e che la sua presenza è essenziale per raggiungere gli obiettivi della prossima stagione. Pertanto, il Milan sarà probabilmente disposto a fare tutto il necessario per assicurarsi la sua permanenza in squadra. L’idea è quella di prolungare fino al 2028 (con opzione per il 2029) a circa 5 milioni di euro. Lo riporta calciomercato.com.