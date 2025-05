Calciomercato Milan, Theo Hernandez può lasciare l’Europa? Indiscrezioni confermate, c’è quell’ipotesi sul tavolo

Calciomercato Milan, l’ipotesi Arabia Saudita prende corpo nel futuro di Theo Hernandez: il terzino è in scadenza a giugno del 2026

Intervenuto sul proprio canale Youtube, arrivano conferme nel calciomercato Milan sull’ipotesi Arabia Saudita per Theo Hernandez, in scadenza di contratto nel 2026.

PAROLE – «Sull’Al-Hilal, ieri Matteo Moretto vi raccontava come ci sia questo interesse anche a livello di terzino sinistro: Theo è un nome che può tornare di moda per l’Arabia, era già una possibilità per l’Al-Nassr di Pioli qualche mese fa, poi non se n’è fatto nulla».