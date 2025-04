Rinnovo Maignan, settimane calde: il portiere valuta l’offerta rossonera! I dettagli

Condividi via email

Rinnovo Maignan, il Milan ha inoltrato al portiere l’offerta definitiva per il prolungamento del contratto: tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è entrato nella fase calda per quanto riguarda il possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026 e con un ingaggio di poco superiore ai 3 milioni di euro.

Il Milan ha offerto un contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029) a 4.5 milioni di euro bonus inclusi. Prendere o lasciare: Maignan riflette prima di prendere la decisione definitiva. Va ricordato come la nuova offerta sia più bassa di quella (5 milioni più bonus) sulla quale le parti avevano trovato un principio di accordo qualche mese fa.