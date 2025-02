Rinnovo Maignan, il Milan prepara i documenti: c’è un’opzione nell’accordo!

Condividi via email

Rinnovo Maignan – Il Milan avrebbe trovato un’intesa con l’estremo difensore francese. C’è un’opzione nel nuovo contratto

In questi giorni il Milan avrebbe trovato un accordo per la permanenza di Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio account X, sarebbero già pronti i documenti per la nuova intesa.

L’accordo fino al 30 giugno 2028, includerebbe anche un’opzione per un altro anno fino al 2029. Il suo stipendio arriverà a 5 milioni di euro netti a stagione. Dopo un super calciomercato, la società è molto attiva anche sul fronte rinnovi.