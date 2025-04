Rinnovo Maignan, ultime riflessioni del portiere ma sensazioni positive: cifre e dettagli del possibile accordo

Rinnovo Maignan, il portiere sta ultimando le riflessioni sulla proposta del Milan: sensazioni positive, il francese va verso il sì

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le prossime settimane per il calciomercato Milan saranno molto importanti, se non decisive, per la questione legata al rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Come è emerso nei giorni scorsi, il Milan vuole sì confermare il francese ma ha formulato al ribasso la precedente proposta visto il rendimento ondivago del classe ’95 in questa stagione (rendimento comunque tornato al top nelle ultime settimane). Sono 4.5, bonus inclusi, i milioni di euro offerti fino al 2028 (con opzione per il 2029). Il portiere è orientato ad accettare.