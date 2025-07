Rinnovo Maignan, scenario clamoroso sul futuro del portiere francese: sta succedendo in queste ore. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mike Maignan al Milan si tinge di rossonero. Quella che fino a qualche tempo fa sembrava un’ipotesi incerta, complici le voci di un possibile addio e l’interessamento di club di Premier League, si sta ora concretizzando in un rinnovo di contratto. Un ruolo chiave in questa svolta lo stanno giocando il neo tecnico Massimiliano Allegri e il nuovo direttore sportivo Igli Tare, entrambi determinati a blindare il portiere francese.

Allegri, appena insediatosi sulla panchina del Milan, ha subito messo in chiaro la sua volontà di ripartire da Maignan. Il tecnico livornese, che lo considera un leader in campo e fuori, nonché un elemento imprescindibile per la costruzione del suo Milan, ha espresso alla dirigenza il desiderio di trattenerlo “a tutti i costi”. La sua capacità di restituire entusiasmo al giocatore, unita alla stima tecnica e alla visione di un progetto ambizioso, sta evidentemente facendo la differenza.

Dall’altro lato, Igli Tare ha agito con fermezza sul fronte societario. Il dirigente rossonero ha più volte ribadito che “Maignan non se ne va” e che sarà al Milan anche nella prossima stagione, nonostante l’interesse concreto di un club inglese che non ha trovato l’accordo economico. La sua strategia, in sintonia con quella dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, ha resistito alle pressioni, convinta che il rinnovo sia la strada giusta da percorrere.

Le trattative per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026, stanno procedendo con una nuova linfa. Maignan, che a dicembre 2024 sembrava aver già raggiunto un accordo verbale per un prolungamento fino al 2029 con un ingaggio da 5 milioni netti, è ora al centro di un dialogo rinnovato. Il suo ritorno a Milanello per il raduno e l’inizio del ritiro precampionato è un segnale importante, che testimonia la volontà reciproca di continuare insieme. La priorità del Milan è costruire un progetto competitivo e vincente attorno a figure chiave come Maignan, per riportare il club ai vertici del calcio.