Rinnovo Maignan, spunta l'ipotesi che nessuno si aspettava! Prolungamento pronto ma... Ultimissime

Rinnovo Maignan, clamorosa ipotesi per il futuro del portiere: nonostante l’imminente prolungamento la cessione resta possibile

Clamorosa indiscrezione rilanciata dal Corriere della Sera sul calciomercato Milan e in particolare sul futuro di Mike Maignan, attualmente in scadenza nel 2026 ma vicinissimo al rinnovo fino al 2028 a 5 milioni più bonus.

Per il club rossonero nessuno in estate sarà incedibile. Maignan dunque, a fronte di un’offerta da almeno 50 milioni di euro, potrebbe lasciare Milanello in estate indipendentemente dal prolungamento.