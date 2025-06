Rinnovo Maignan, Tare al lavoro! Vecchia intesa di nuovo sul tavolo, questo fattore può fare la differenza

Rinnovo Maignan, Igli Tare vuole riaprire il dossier legato al prolungamento del portiere francese: sul tavolo la vecchia intesa

La stagione calcistica 2024/2025 si è rivelata un incubo per il Milan, un anno da dimenticare che ha lasciato i tifosi con l’amaro in bocca e la dirigenza con la necessità impellente di una rivoluzione profonda. L’onta di un posizionamento in classifica troppo lontano dalla zona europea e, soprattutto, dall’Europa che conta, unita all’eliminazione prematura dalla Champions League e alla dolorosa sconfitta in finale di Coppa Italia contro un sorprendente Bologna, ha fatto scattare l’allarme rosso in casa rossonera. Nemmeno la conquista della Supercoppa Italiana è bastata a placare l’ira dei sostenitori, culminata in una contestazione accesa nei confronti della società in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Monza.

Il malcontento ha portato a una scossa significativa a livello dirigenziale. Il board del calciomercato Milan ha subito importanti cambiamenti, con l’arrivo di figure di spicco destinate a ridisegnare il futuro del club. Tra le novità più rilevanti, spicca la nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, un profilo di grande esperienza e carisma, noto per la sua capacità di individuare talenti e costruire squadre competitive. Ma la vera bomba per i tifosi è stato il ritorno in panchina di un volto storico e amato: Massimiliano Allegri. Un ritorno che sa di ricongiungimento, di speranza e di una rinnovata ambizione di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La cura Allegri è iniziata, con l’obiettivo chiaro di infondere nuova linfa e mentalità vincente a un gruppo che sembrava aver perso la bussola.

Tuttavia, la rifondazione non è esente da ostacoli e nodi cruciali da sciogliere, in particolare per quanto riguarda la porta. La situazione legata al rinnovo di Mike Maignan, uno dei pilastri inamovibili della squadra, è diventata un vero e proprio caso spinoso. L’accordo per un prolungamento del contratto fino al 2029, con un ingaggio da circa 5 milioni di euro a stagione, sembrava cosa fatta, pronto a blindare uno dei portieri più forti d’Europa. Invece, proprio quando la firma sembrava imminente, è arrivato lo stop inaspettato.

La prossima stagione sarà un banco di prova cruciale per il nuovo Milan, chiamato a dimostrare sul campo di aver imparato dagli errori del passato e di essere pronto a ripartire con rinnovata determinazione.