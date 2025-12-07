Rinnovo Maignan, clamorosa indiscrezione sul portiere! Richiesta monstre del francese e scenario chiaro per giugno. Cosa succede

Rinnovo Maignan, la richiesta di 8 milioni di euro spiazza Furlani e il Diavolo studia Lunin e le alternative per la porta

La questione relativa al rinnovo di Mike Maignan continua a tenere banco in casa Milan, con le posizioni del club e del portiere francese che, secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset XXL su Italia Uno, restano estremamente rigide. Il contratto del giocatore è in scadenza il 30 giugno 2026, ma la distanza tra domanda e offerta è al momento insormontabile. Il portiere, considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, richiede un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione per prolungare la sua permanenza. La dirigenza del Diavolo, al contrario, è ferma sulla proposta di 5 milioni di euro annuali e, cosa cruciale, è difficilmente intenzionata ad alzare ulteriormente la posta in gioco.

Rinnovo Maignan, addio a giugno?

Di fronte a un muro così solido, l’epilogo sembra sempre più delineato: Maignan si avvia verso l’addio a fine stagione, costringendo il club di via Aldo Rossi a intensificare la ricerca di un nuovo estremo difensore all’altezza. Una prospettiva che non sorprende i grandi club europei, dato che il francese è già nel mirino di potenze come Inter, Juventus, Chelsea e PSG.

Il Milan è dunque già in piena fase esplorativa. Oltre ai nomi noti e monitorati da tempo, come Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari, nelle ultime ore è prepotentemente spuntato un profilo di caratura internazionale: Andriy Lunin del Real Madrid. L’estremo difensore ucraino rappresenta una seria alternativa per il futuro della porta rossonera, qualora il braccio di ferro economico con Maignan dovesse concludersi con la dolorosa separazione dal francese. Il tempo stringe e il Diavolo deve pianificare la sostituzione di un elemento che, in questi anni, si è dimostrato semplicemente insostituibile.