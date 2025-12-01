Rinnovo Maignan, non solo Allegri: tutti spingono per la firma del francese. Ultime. Segui gli aggiornamenti

La questione del rinnovo di Mike Maignan sta diventando uno degli argomenti più caldi in casa rossonera. Il talentuoso portiere francese, autentico punto di forza del Diavolo, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e la piazza chiede a gran voce la sua permanenza a lungo termine. Inizialmente l’appello era limitato ai tifosi del Milan sui social media, ma ora la pressione si fa sentire anche all’interno dello spogliatoio e da parte di personalità vicine al club.

Maignan, il “Muro” Rossonero: L’Appello dei Compagni

Dopo la recente vittoria contro la Lazio, l’iniziativa è partita da un compagno di squadra, il difensore Matteo Gabbia. L’ex centrale del Villarreal, tornato a San Siro, ha interagito con Maignan su Instagram. Dopo un commento del portiere al suo post, Gabbia ha replicato con un messaggio breve ma significativo: “Per favore rinnova”. Questo gesto dimostra quanto l’estremo difensore, soprannominato “Magic Mike”, sia considerato un giocatore determinante e un leader all’interno del gruppo.

Allegri e il Futuro: Il Parere dell’Amico Rabiot

A sottolineare l’importanza di Maignan per il club meneghino è stato anche un suo grande amico e connazionale, il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot. In un’intervista rilasciata pochi giorni fa alla Gazzetta dello Sport, Rabiot ha espresso una chiara speranza per il futuro del portiere: “Se spero che rinnovi il contratto con il Milan? Sì, ovviamente lo spero come tutti al Milan“. Rabiot ha poi elogiato il compagno di nazionale definendolo un “portiere straordinario” e rimarcando che “non ce ne sono tanti al mondo forti come lui“.

Un dettaglio cruciale nell’intervista di Rabiot riguarda la nuova guida tecnica del Milan. L’amico di Maignan ha infatti menzionato: “mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in questo gruppo“. Questo riferimento evidenzia come anche figure esterne al club riconoscano il valore del progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano di recente insediamento sulla panchina rossonera, e sottolinea l’importanza di Maignan per il suo sistema di gioco.

Il Ruolo di Tare: Il Nuovo DS al Lavoro per Blindare il “Muro”

L’urgenza di blindare il futuro di Maignan è una priorità assoluta per la dirigenza. In questo contesto, tutti gli occhi sono puntati sul nuovo direttore sportivo, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio, subentrato nel ruolo di DS, ha come primo obiettivo strategico quello di assicurare il prolungamento dei contratti dei top player, a partire proprio dal numero uno francese.

La trattativa tra l’entourage di Maignan e la dirigenza del club di Via Aldo Rossi si preannuncia complessa ma fondamentale. I tifosi milanisti e l’ambiente intero sperano che l’amore di Maignan per la maglia rossonera, come sottolineato anche da Rabiot, possa facilitare la chiusura positiva dell’accordo e garantire al Milan la permanenza di uno dei portieri più forti del panorama calcistico mondiale. Il futuro di Maignan è la priorità: il Milan vuole voltare pagina e costruire il prossimo ciclo vincente partendo dalle sue colonne portanti.