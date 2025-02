Rinnovo Maignan, l’ultima indiscrezione spiazza tutti! Notizia incredibile, non se l’aspettava nessuno

Rinnovo Maignan, il rendimento altalenante del portiere francese preoccupa: il prolungamento del contratto torna in bilico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la serata horror di Mike Maignan, autore di una grossa papera sul gol di Paixao in apertura di gara ieri sera conto il Feyenoord, fa venire grossi dubbi anche al calciomercato Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto del portiere.

Il francese è in scadenza nel 2026 e sta trattando da settimane, con fiducia, l’estensione del rapporto con il Diavolo. I tanti errori disseminati in questa stagione però, recente anche quello contro il Cagliari in casa, fanno sorgere degli interrogativi. Il rapporto può tornare in discussione e i prossimi mesi saranno dunque decisivi.