Rinnovo Maignan, annuncio imminente ma la notizia può cambiare il futuro: scenario da non credere

Rinnovo Maignan, il portiere francese è pronto a firmare il prolungamento del contratto con il club rossonero ma il futuro è in bilico

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan sta per procedere con il rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 a 5 milioni più bonus di Mike Maignan, portiere attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Tuttavia l’imminente prolungamento non mette al riparo il classe ’95 (30 anni il prossimo 3 luglio) da eventuali cessioni. La sensazione è che in caso di buona offerta il Milan possa dare il via libera alla cessione nonostante il prolungamento. Si parte da una valutazione di 50 milioni di euro.