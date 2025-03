Rinnovo Maignan, c'è l'avviso del Milan al portiere! Prolungamento sicuro solo se... Ultimissime

Rinnovo Maignan, accordo blindato tra il Milan e il portiere ma il prolungamento verrà formalizzato solo in un caso

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha lanciato un messaggio molto preciso a Mike Maignan circa il suo futuro in rossonero.

Dopo una serrata trattativa, il Milan e Maignan, il cui attuale contratto scade nel 2026, hanno di fatto trovato un accordo per il rinnovo fino al 30 giugno 2028, anche se per il momento la firma non arriva. Il club di via Aldo Rossi si aspetta una svolta nel suo rendimento che è molto meno brillante rispetto alle scorse stagioni.