Rinnovo Maignan, intesa vicinissima ma il club avvisa il portiere: indiscrezione da non credere!

Rinnovo Maignan, l’intesa con il club è vicinissima ma il Milan si aspetta un rendimento all’altezza del nuovo ingaggio del francese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è ancora alle prese con la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Maignan è vicino all’intesa per il rinnovo del contratto con il Milan: le percentuali di definizione dell’accordo oscillano insieme al suo rendimento in campo. Mike dovrà dimostrarsi di nuovo una sicurezza per meritare aumento e prolungamento.