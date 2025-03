Rinnovo Maignan, le ultimissime sul futuro del portiere: pronte due alternative. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riferito da calciomercato.com, continua nel calciomercato Milan il rebus relativo al rinnovo di Mike Maignan, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Le parti sono da mesi d’accordo per un prolungamento fino al 30 giugno del 2028 con opzione per il 2029 a 5 milioni di euro più bonus ma in questo momento sia Maignan che il Milan si sono presi una pausa di riflessione per valutare meglio la situazione. Se la situazione di stallo non dovesse essere superata Maignan verrebbe ceduto in estate con il Milan che andrebbe su uno tra Chevalier del Lille (favorito) e Marco Carnesecchi dell’Atalanta.