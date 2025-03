Rinnovo Maignan, tutto aperto! Sono due gli scenari sul piatto, prossimi mesi decisivi

Rinnovo Maignan, tra le parti l’accordo è stato trovato ma i rossoneri riflettono visto il rendimento altalenante del portiere

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, proseguono nel calciomercato Milan le riflessioni sul rinnovo di Mike Maignan. Le parti hanno già da tempo raggiunto un’intesa verbale per il prolungamento dell’attuale contratto in scadenza nel 2026 al 2028 (con opzione per il 2029) a 5 milioni di euro più bonus ma la formalizzazione non è ancora avvenuta.

Il motivo sta nello scarso rendimento stagionale di Maignan, autore, soprattutto nel 2025, di pochi alti e molti bassi sanguinosi. Gli ultimi due mesi di stagione serviranno per sciogliere i dubbi in un senso o nell’altro. In caso di cessione in estate la richiesta di partenza del Milan sarebbe di 35 milioni di euro.