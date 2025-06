Rinnovo Liberali, pessime notizie! Tifosi rossoneri gelati, la novità è da non credere

Rinnovo Liberali, arrivano pessime notizie: non c’è stato ancora nessun contatto per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026

La stagione calcistica si avvia alla sua conclusione, ma per il Milan il lavoro dietro le quinte è già frenetico in vista della prossima annata. Tra le tante questioni aperte, una delle più spinose riguarda il futuro di uno dei suoi giovani talenti: il nome di Mattia Liberali. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, al momento “ancora nessun contatto Milan-Liberali per un possibile rinnovo di contratto”. Una notizia che non può che destare preoccupazione tra i tifosi e alimentare le speculazioni sul destino di un giocatore considerato di prospettiva per la società rossonera.

Liberali, classe 2005, è un centrocampista che ha mostrato lampi di talento nelle giovanili del Milan, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di impostare l’azione lo hanno reso un elemento di spicco nella Primavera rossonera, e non sono mancate occasioni in cui il suo nome è stato accostato alla prima squadra, seppur senza un debutto ufficiale in gare competitive. Tuttavia, il fatto che a questo punto della stagione – a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo attuale accordo – non ci siano stati ancora approcci concreti per un prolungamento, apre scenari tutt’altro che rassicuranti per il club di Via Aldo Rossi.

La situazione di stallo suggerisce diverse possibili interpretazioni. Da un lato, potrebbe esserci una strategia attendista da parte del Milan, magari legata a valutazioni più ampie sulle future strategie del settore giovanile e sulla reale necessità di blindare tutti i talenti emergenti. Oppure, il club potrebbe voler valutare le prestazioni del ragazzo fino all’ultimo, prima di prendere una decisione definitiva. Dall’altro lato, però, l’assenza di un dialogo può anche indicare una distanza tra le parti, sia in termini economici che di progetto tecnico. È possibile che l’entourage del giocatore si aspetti determinate garanzie o un percorso chiaro per il suo sviluppo, e che il Milan non sia ancora in grado o disposto a fornirle.

Il rischio, concreto, è quello di perdere un giovane promettente a parametro zero, un’eventualità che il Milan ha già sperimentato in passato con altri talenti usciti dal proprio vivaio e che non ha mai giovato alle casse o alla reputazione del club. In un calcio sempre più attento alla sostenibilità economica e alla valorizzazione dei propri prodotti, permettere a un prospetto come Liberali di lasciare Milano senza alcuna contropartita rappresenterebbe un passo falso.

La palla, a questo punto, passa alla dirigenza rossonera. Se l’intenzione è quella di puntare su Mattia Liberali per il futuro, sarà necessario avviare contatti in tempi brevi e presentare un’offerta convincente. Altrimenti, il Milan potrebbe trovarsi di fronte alla spiacevole realtà di vedere uno dei suoi gioielli accasarsi altrove, magari in una delle tante squadre europee sempre pronte a cogliere queste opportunità. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quale sarà il destino di Christian Liberali e se il Milan riuscirà a trattenere uno dei suoi giovani più interessanti, come evidenziato dall’autorevole ricostruzione di Matteo Moretto.