Rinnovo Leao Milan, Di Marzio: «Domani incontro padre-società»

In casa Milan continua a tenere banco il tema del rinnovo di Leao. Di Marzio dal Gran Galà del Calcio ha fatto il punto sulla trattativa:

«Stasera è presente qui anche il padre del giocatore, ma al contrario della battuta di prima di Massara i dialoghi verranno fatti da domani in poi. Ci sarà un incontro a Casa Milan, il papà di Leao, faraà un primo passaggio, il suo nuovo agente è un avvocato che ha sostituito Jorge Mendes, lo raggiungerà nei prossimi giorni. Il dialogo è nel vivo non dico che ci sia un’accordo già fatto, ma il clima è disteso, c’è fiducia e volontà di proseguire insieme. Serviranno ancora degli incontri per trovare l’intesa. La potenza economica per tenerlo il Milan la ha ecredo lui voglia rimanere nonostante il richiamo della Premier»