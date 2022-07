Rinnovo Leao, l’altra priorità del Milan: le ultime sul portoghese

Dopo aver finalizzato i propri prolungamenti, Maldini e Massara torneranno a lavorare anche sul rinnovo di Rafael Leao

La questione rinnovo di Rafael Leao è rimasta in stand-by per diverse settimane. Ora che però i prolungamenti sul contratto di Maldini e Massara sono stati ultimati, si tornerà a lavorare con l’agente Jorge Mendes per trovare una quadra.

Mentre prosegue la grana indennizzo allo Sporting Lisbona, secondo il Corriere dello Sport ricominciano le trattative tra le due parti. L’entourage del portoghese chiede per il suo assistito un ingaggio da 7 milioni di euro l’anno rispetto ai 4,5 percepiti attualmente.

Il Milan vuole rinnovare Leao fino al 2027 e ci proverà in ogni modo. Da tenere conto anche della clausola rescissoria di 150 milioni di euro presente sull’attuale contratto del giocatore. In caso di fumata nera, i rossoneri sarebbero disposti a cederlo solo per una cifra da 90 milioni in su.