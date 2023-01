Rinnovo Leao, il giornalista rivela: «Abbiamo parlato col padre e…»

David Noto, giornalista portoghese di Record, ha rivelato alcuni retroscena riguardanti il rinnovo di Rafael Leao

«Ogni report su di lui porta a pensare che rinnoverà. Abbiamo parlato di recente col padre e sembra che le conversazioni stiano andando nella direzione del rinnovo e penso che lo farà. Non vuol dire che resterà a vita o a lungo: per il Milan è importante intanto rinnovare ma credo che sarà un giocatore che porterà da una grande della Premier League, per lui, tanti soldi. Sarà un jackpot per il Milan, dovesse tenere alto il livello potrà far guadagnare ai rossoneri oltre 100 milioni.»