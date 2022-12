Rinnovo Leao, fissato incontro per il nuovo anno: le ultime

Il 2023 per Maldini e Massara comincerà con la grana del rinnovo di Rafael Leao da risolvere al più presto

La priorità con l’anno nuovo in casa Milan è il rinnovo di Rafael Leao. Il giocatore si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze post Mondiale prima di tornare a Milanello per preparare la seconda parte di stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, per l’inizio del 2023 è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e Ted Dimvula, avvocato con cui Maldini e Massara sono in buoni rapporti e che è già passato qualche settimana fa dalle parti di Casa Milan. Per la fumata bianca si dovrà passare da lui. L’offerta del club per il giocatore è alta e rappresenta un eccezione ai parametri economici fissati per gli altri contratti in rosa: un prolungamento da 7 milioni di euro fino al 2027.

Un tassello importante, che rappresenta il principale ostacolo alla buona riuscita della trattativa, è la multa che pende tra il giocatore e lo Sporting Lisbona. I rossoneri sono intenzionati a sostenere Leao nel pagamento della sanzione, con l’inserimento di qualche bonus e premio che lo possa aiutare a coprirne una parte. Sullo sfondo restano le grandi big europee, in particolare Chelsea e Manchester United. In caso si vada per una cessione però, la linea del Milan è di non accettare offerte sotto i 100 milioni di euro.