Il Milan dopo la disfatta di Supercoppa comincia a pensare alla chiusura del rinnovo di Rafael Leao. Il punto della situazione

Il Milan deve gettarsi con la testa assolutamente verso il campo, cercando di svoltare questo periodo negativo. Intanto dal lato dirigenziale si continua a lavorare alla chiusura del rinnovo di Rafael Leao. Come riporta Tuttosport, in casa rossonera filtra velato ottimismo.

Per domani è previsto un nuovo meeting in sede con l’avvocato Ted Dimvula. Un incontro che potrebbe non essere quello decisivo, ma che potrebbe indirizzare il tutto sulla buona strada. L’offerta del club al giocatore è di 7,5 milioni di euro bonus inclusi a stagione.