Rinnovo Leao, a metà settimana l’incontro: il punto della situazione

Resta primo piano in casa Milan il rinnovo di Rafael Leao. La cifra allo Sporting e le richieste del giocatore: ecco la situazione

Rafael Leao sarà anche questa sera il faro del Milan nel match contro l’Hellas Verona. Stefano Pioli non può fare a meno del suo fenomeno, l’area tecnica punta a costruire il progetto futuro intorno a lui.

Per farlo, bisognerà risolvere la grana contrattuale. Il rinnovo è un caso che continua a tenere banco. Come riporta il Corriere della Sera, a metà settimana ci sarà l’incontro con l’entourage del portoghese. L’obiettivo è risolvere il tutto prima del Mondiale, ma è un obiettivo assai difficile. Tante le grane da risolvere. Dalla richieste di 7 milioni di ingaggio del giocatore alla multa che lo stesso deve allo Sporting Lisbona di 16,5 milioni di euro e per la quale il club vuole dare un contributo.