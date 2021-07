Rinnovo Kessie, proseguono i contatti per ridurre il gap: le ultime

Rinnovo Kessie, il Milan è al lavoro con l’entourage del centrocampista ivoriano per trovare al più presto un accordo

Il Milan lavora al rinnovo di Franck Kessie. Il prolungamento del centrocampista ivoriano è una delle priorità della dirigenza che, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, è in contatto continuo con il procuratore George Atangana per trovare un accordo.

I rossoneri hanno alzato la propria offerta a 5 milioni di euro ma non basta per accontentare l’entourage. Presto potrebbe esserci un incontro tra le parti per risolvere il tutto nel modo migliore possibile. Si cerca di evitare un Donnarumma-Calhanoglu bis.