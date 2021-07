Rinnovo Kessie, Pioli avverte la società: «Sappiamo quanto è importante»

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa. Le sue parole su Franck Kessie

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa. Le sue parole su Franck Kessie, la cui trattativa per il rinnovo è ancora in fase di stallo (nonostante al momento prevalga l’ottimismo):

«E’ cresciuto tanto ed è molto forte. Può crescere ancora di più. Sappiamo quanto è importante. L’ho sentito durante le vacanze. E’ sereno e motivato. Tornerà forte come prima».