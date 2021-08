Rinnovo Kessie: il Milan prepara una particolare clausola

Rinnovo Kessie, la dirigenza rossonera starebbe studiando una particolare clausola di inserire nell’accordo: ecco quale

L’annosa questione riguardante il rinnovo del patto tra il Presidente, Franck Kessie, e il Diavolo, con il giocatore che ha già espresso a chiare lettere quelle che sono le sue intenzioni per il futuro, potrebbe comunque annoverare una particolare clausola in favore del club.

La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe proposto all’entourage del numero 79 un rinnovo unilaterale del contratto in proprio favore tra il quarto e il quinto anno, individuato in 7 milioni netti: una sorta di accordo sul quale si è rivalso il Chelsea per evitare di liberare Giroud a parametro zero, ottenendo un indennizzo.

Nei prossimi tre anni, la cifra che dovrebbe essere elargita al Presidente dovrebbe essere corrispondente a 5,5 milioni con l’aggiunta di bonus al verificarsi del raggiungimento di diversi obiettivi di squadra e personali.