Rinnovo Jovic, silenzio assordante da parte del Milan! Scenario chiaro, succederà entro 48 ore

Rinnovo Jovic, i rossoneri hanno l’intenzione netta di non estendere il contratto del serbo in scadenza il prossimo 30 giugno

Mentre la settimana volge al termine, il calciomercato Milan si trova di fronte a una decisione cruciale riguardo al futuro dell’attaccante serbo Luka Jović. L’opzione unilaterale del club per prolungare il suo contratto è destinata a scadere tra venerdì e sabato e, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, i segnali provenienti da Milanello sono tutt’altro che incoraggianti per il giocatore.

Moretto, una voce rispettata nel panorama del calciomercato, ha dipinto un quadro di un “assordante silenzio” che circonda il potenziale rinnovo di Jović. Questa mancanza di comunicazione o di indicazioni positive suggerisce fortemente che i Rossoneri stiano propendendo per non attivare l’opzione di prolungamento di un anno, spianando di fatto la strada all’addio dell’attaccante.

Jović è arrivato al Milan la scorsa estate con una considerevole dose di attesa, seppur come acquisto dell’ultimo minuto. La sua traiettoria di carriera è stata una montagna russa dal suo trasferimento di alto profilo al Real Madrid, e il Milan gli ha offerto la possibilità di rilanciare la sua forma in Serie A. Sebbene abbia mostrato sprazzi del suo indubbio talento, in particolare a metà stagione, il suo impatto complessivo è stato inconsistente. Ha contribuito con gol cruciali a volte, ma ha anche lottato con infortuni e periodi di ridotto tempo di gioco, non riuscendo a imporsi stabilmente come titolare o come marcatore prolifico.

La decisione di lasciare potenzialmente andare Jović sottolinea l’approccio strategico del Milan alla costruzione della sua rosa. Con la finestra di mercato che sta per aprirsi ufficialmente, il club sta probabilmente valutando tutte le sue opzioni per rafforzare il reparto offensivo. La potenziale partenza di Jović libererebbe un posto in rosa e, soprattutto, una parte del monte ingaggi, consentendo al Milan di perseguire altri obiettivi che potrebbero essere più adatti alla loro visione a lungo termine o offrire una minaccia più costante in termini di gol.

Il “silenzio assordante” menzionato da Moretto è spesso un chiaro precursore dell’uscita di un giocatore nel mondo ad alta posta dei trasferimenti calcistici. Quando un club intende trattenere un giocatore, specialmente uno la cui opzione sta per scadere, ci sono tipicamente segnali di negoziazione, discussioni sui ruoli futuri, o almeno, un chiaro canale di comunicazione. L’assenza di tali segnali, come evidenziato da Moretto, indica fortemente che il club ha fatto la sua valutazione interna e ha deciso di non continuare il rapporto.

Per Jović, questo potrebbe significare un’altra ricerca di un nuovo club dove possa trovare il tempo di gioco costante necessario per ritrovare la sua migliore forma. Per l’AC Milan, significa un passo avanti verso il rinnovamento delle sue opzioni offensive, mentre cercano di costruire una squadra capace di competere per i massimi traguardi sia in Italia che in Europa. Con l’avvicinarsi della scadenza questo fine settimana, tutti i segnali indicano che Luka Jović diventerà un free agent, segnando la fine del suo capitolo con i Rossoneri dopo una sola stagione.