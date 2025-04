Rinnovo Jovic, il serbo preme per la conferma! Contratto pronto, un particolare può fare la differenza

Rinnovo Jovic, il centravanti serbo si avvicina a quella che sarebbe una conferma totalmente inaspettata: prolungamento annuale pronto

Come riportato da calciomercato.com, Luka Jovic potrebbe a sorpresa strappare la conferma per un altro anno nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Le ultime prestazioni del serbo, con i gol segnati a Napoli e Fiorentina gli hanno fatto scalare le gerarchie interne a Milanello fino a fargli trovare la titolarità con Conceicao. Il suo futuro però parla di un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e di un addio che sembrava annunciato. Sembrava, perché in società c’è chi non vedrebbe di cattivo occhio un rinnovo di Jovic per un’altra stagione alle stesse condizioni attuali (sfruttando la clausola già presente nel contratto in favore del club): è l’attuale dt Geoffrey Moncada».