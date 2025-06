Rinnovo Jovic, si aprono due strade per l’attaccante in Serie A: può lasciare l’Italia

Condividi via email

Rinnovo Jovic, ci sono due strade per il futuro dell’attaccante serbo: prolungamento in bilico, può lasciare l’Italia. I dettagli

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti su Sky Sport, il calciomercato Milan ha un’opzione per prolungare il contratto con Luka Jovic fino al 30 giugno. Tuttavia, sembra che l’intenzione del club rossonero non sia quella di tenerlo, e potrebbe essere una mossa strategica per ottenere dei benefici economici nella trattativa con il Cruz Azul.

Il Cruz Azul ha infatti offerto 5 milioni a stagione a Jovic, e il serbo sembra essere interessato a questa proposta. Il Milan potrebbe quindi utilizzare l’opzione di prolungamento del contratto come leva per negoziare una cessione vantaggiosa con il club messicano.

La situazione di Jovic è quindi interessante, poiché il giocatore sembra essere pronto a lasciare il Milan e il club potrebbe essere disposto a cederlo pur di ottenere una buona offerta. Il prolungamento del contratto potrebbe essere un modo per il Milan di guadagnare tempo e di valutare le opzioni disponibili prima di prendere una decisione definitiva.

In ogni caso, la scadenza del 30 giugno è importante, poiché il Milan dovrà decidere se esercitare o meno l’opzione di prolungamento del contratto entro quella data. La scelta del Milan dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalle esigenze della squadra, ma sembra che la cessione di Jovic sia una possibilità concreta.

La trattativa con il Cruz Azul potrebbe essere un’opportunità per il Milan di ottenere dei soldi e di liberarsi di un giocatore che non sembra essere più nelle grazie del club. Sarà interessante vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni e se il Milan riuscirà a trovare un accordo vantaggioso con il Cruz Azul.