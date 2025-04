Rinnovo Jovic, comunicazione di Furlani: riserve sciolte, questi i termini del nuovo contratto del serbo

Rinnovo Jovic, l’attaccante serbo rimarrà in rossonero anche nella prossima stagione: Furlani è pronto a prolungare il contratto del serbo

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di confermare in rosa per la prossima stagione, a prescindere da chi sarà l’eventuale nuovo DS e l’eventuale nuovo allenatore, Luka Jovic, mattatore della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

I rossoneri hanno avvisato l’agente del ragazzo, Ramadani, di voler attivare l’opzione di rinnovo annuale presente nell’accordo sottoscritto tra il Milan e il ragazzo nel 2023. Sarà poi valutato se aggiungere direttamente un altro anno, e quindi estendere già fino al 2027, oppure continuare anno per anno.