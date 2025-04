Rinnovo Jovic, i dettagli sulla situazione del serbo: si va verso questa strada! Ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è sempre più vicino al rinnovo di Luka Jovic:

PAROLE – «Il contratto di Jovic scade a giugno ma il Milan ha una opzione per rinnovarlo automaticamente per un’altra stagione (questa clausola varrebbe eventualmente anche per la prossima stagione ndr). Forte delle ultime ottime prestazioni, il nazionale serbo vorrebbe un biennale senza opzione a favore del Milan senza particolari richieste sull’ingaggio che oggi è di circa 1,3 milioni di euro netti. SIa il Milan che Ramadani, agente del giocatore, sono dell’idea che ogni decisione definitiva sul futuro andrà presa solo a bocce ferme al termine della stagione ma le quotazioni del classe del 1997 sono in grande ascesa tanto che ci sono grandi possibilità che si arrivi a un nuovo accordo di due anni».