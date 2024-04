Rinnovo Jovic, a Sassuolo altra chance: può rimanere a Milanello solo così. ULTIMISSIME

Rinnovo Jovic, l’attaccante serbo avrà una nuova chance domani contro il Sassuolo: può rimanere a Milanello solo così

Uno dei temi aperti del calciomercato Milan da qui alle prossime settimane sarà quello relativo al rinnovo di Luka Jovic, attaccante serbo in scadenza di contratto al termine dell’attuale stagione.

L’ex Fiorentina domani avrà una ghiotta chance contro il Sassuolo per cercare di incidere e regalare al Milan tre punti pesanti per la classifica e per la corsa al secondo posto. Ad oggi le sensazioni portano a pensare che Jovic abbia sì chance di rimanere a Milanello ma solo applicando la clausola di rinnovo annuale presente nel contratto.