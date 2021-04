Rinnovo Ibrahimovic: il racconto dello Z-Day – LA GIORNATA

Rinnovo Ibrahimovic: in serata arriverà la firma dello svedese sul nuovo contratto, che lo legherà al club rossonero per un’altra stagione, cioè fino al giugno 2022. Milan News 24 ha riportato, minuto per minuto, il racconto della giornata.

21:57 – Le prima parole dopo il rinnovo: «Resterei tutta la vita»

"Sono molto felice, questa è casa mia": le prime parole di @Ibra_official dopo il rinnovo 🔴⚫

Zlatan’s first comments on his renewal: “I’m very happy, this is my home” 🔴⚫ #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/qrIvvTjig9

— AC Milan (@acmilan) April 22, 2021