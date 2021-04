Rinnovo Ibrahimovic: questa sera la firma dello svedese VIDEO

Rinnovo Ibrahimovic: questa sera ci sarà la firma dello svedese sul nuovo contratto che lo legherà al club rossonero per una stagione

Rinnovo Ibrahimovic: arriverà questa sera la firma dell’attaccante svedese sul nuovo contratto, che lo legherà al Diavolo per un’altra stagione. 15 gol in campionato sono stati un bottino sufficiente per far capire alla dirigenza che ci sarà bisogno dell’aiuto di Zlatan anche durante il prossimo anno.

6 milioni la parte fissa dello stipendio, 1 di bonus. Nel frattempo il club di via Aldo Rossi ha acceso la miccia: tramite un video sui social è già iniziato il conto alla rovescia per il rinnovo di Ibra.