Sky – Ecco le cifre del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan

Zlatan Ibrahimovic resterà un’altra stagione al Milan: ecco le cifre del nuovo contratto che legherà lo svedese ai rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fornito ulteriori dettagli in merito al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Queste le sue parole:

«Zlatan Ibrahimovic rinnoverà questa sera il contratto con il Milan per un anno a 7 milioni di euro. Sarà un contratto variabile tra parte fissa e bonus ed è anche normale che il Milan si cauteli viste le prestazioni straordinarie di Ibra sul campo e le sue assenze per infortunio: più giocherà più guadagnerà, più segnerà più guadagnerà. Oggi sarà un po’ l’Ibra day a stoppare la delusione della sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Stasera poi ci saranno le foto di rito a suggellare questo accordo fino al giugno 2022 con un’intervista che Ibrahimovic rilascerà in serata probabilmente a MilanTV».